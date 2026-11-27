أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن الادعاء الأخير الذي نشره جيش الاحتلال المجرم حول استخدام حركتي حماس والجهاد الإسلامي أحد مباني المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مركزا للتحقيق، هو ادعاء سخيف لا أساس له من الصحة.

وقالت الحركة في بيان لها : يأتي ذلك في إطار التحريض المستمر ضد المستشفيات في قطاع غزة، ولتبرير الاعتداء عليها ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وحذرت الحركة في بيانها من خطورة هذا التحريض الصهيوني الإجرامي، الذي يستهدف ما تبقى من مستشفيات عاملة بشكل جزئي في القطاع.

وشددت على أن تلك المستشفيات أماكن عامة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات الأهلية والأممية العاملة في القطاع، وأن الاحتلال لم يقدم يوما دليلا يثبت أيا من ادعاءاته الكاذبة التي لم تعد تنطلي على أحد.

وأضافت : إن تصاعد سياسة القتل والحصار والتجويع في غزة، بالتوازي مع اختلاق الأكاذيب لتبرير المجازر واستهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية والإنسانية، يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته ومبادئ القانون الدولي.

وتابعت : لا معنى لأي اتفاق ما دامت آلة القتل والحصار تواصل عملها دون رادع، كما أن استمرار الصمت الدولي وصمت مجلس السلام والجهات الضامنة تجاه جرائم الاحتلال يعد إخفاقا لا يمكن تبريره أو القبول به.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء وكافة الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري والجدي لوقف مخططات حكومة نتنياهو العدوانية، وحماية المؤسسات الطبية من حملات التحريض والاستهداف، وضمان إغاثة شعبنا وإمداد مستشفيات غزة بما يلزمها من احتياجات تمكّنها من مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والطبية.