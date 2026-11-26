أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن جريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال الليلة الماضية بحق الدكتور خالد حسين هاشم أبو ندى (أبو مصعب) عضو المكتب السياسي للحركة ووكيل وزارة التربية والتعليم وزوجته عبير محمد إسماعيل أبو ندى إثر استهداف شقة سكنية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف المدنيين والكوادر التعليمية والشقق والأحياء السكنية في القطاع.

وشددت الحركة في بيان لها على أن استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة واستهداف المساكن المدنية يشكل خرقًا مستمرًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

كما حملت الحركة ما يُسمّى "مجلس السلام" - على حد وصفها - مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم نتيجة صمته وعجزه عن وقف العدوان واستمراره في توفير الغطاء والدعم للاحتلال بما شجعه على التمادي في سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين والمساكن الآمنة.

وأشار البيان إلى أن استهداف الاحتلال للكوادر التعليمية والشخصيات المدنية جريمة بشعة تكشف الوجه القبيح للاحتلال وتعكس استمرار سياساته الفاشية التي تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية.

وقال البيان أيضا : مثّل الدكتور خالد أبو ندى نموذجًا وطنيًا وتربويًا مشرفًا وكرّس سنوات عمره لخدمة العملية التعليمية وتطويرها وساهم في دعم صمود المؤسسات التربوية والتعليمية في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وأضاف : باستشهاده تفقد الساحة الفلسطينية والأسرة التعليمية شخصية عُرفت بإخلاصها وتفانيها في خدمة الوطن وأبنائه. ولن تفلح هذه الجريمة في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو ثنيه عن التمسك بحقوقه المشروعة وستبقى دماء الضحايا والشهداء شاهدًا على المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا.

وختمت حماس بيانها بالقول : نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني والأسرة التربوية والتعليمية ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يتقبلهما في الشهداء وأن يلهم ذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان.