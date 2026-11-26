أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، على إجراء الدراسات اللازمة لتعديل المخططات التفصيلية المعتمده لمدن المحافظة ، وفقاً لعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، على أن يتم تنفيذ ذلك تباعاً على مراحل تبدأ بمدينتى دراو و كوم امبو لمعالجة مشكلة قيود الإرتفاع المقررة وفقا للضوابط والإشتراطات الواردة بالمخطط الإستراتيجى العام المعتمد لكل مدينة منهما على ان يتم دراسة باقى المدن فى مراحل لاحقة .

وأكد المهندس عمرو لاشين ، خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الخميس، على أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص المحافظة على مراجعة وتطوير المخططات التفصيلية للمدن ، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والتوسع العمراني والالتزام بالضوابط التخطيطية والبنائية ، مع حماية حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير المخططات يستهدف وضع رؤية عمرانية أكثر ملاءمة للإحتياجات الحالية والمستقبلية لمدن المحافظة بما يسهم فى تنظيم العمران، وتحسين البيئة العمرانية، وترشيد وتنظيم إستخدامات الأراضى .. موضحاً أن هذه الخطوة، تستهدف تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإشتراطات البنائية وقيود الإرتفاع المتاحة تلبية إحتياجات المواطنين وحفاظاً على حقوق الملكية والممتلكات العامة والخاصة .

فى سياق اخر .. وجّه الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على دعمهم ومشاركتهم في إقامة الاحتفالية الدولية التى أقيمت بجامعة أسوان بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس منظمة اليونسكو، والتي عكست المكانة العلمية والثقافية لجامعة أسوان ودورها في دعم الحوار الثقافي والحفاظ على التراث الإنساني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى امجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة الاسبق عضو المجلس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ؛ لمناقشة جدول الأعمال وما يتضمنه من موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والملفات الأكاديمية والتنظيمية، في إطار متابعة سير العمل بمختلف كليات الجامعة وتعزيز منظومتها التعليمية والإدارية.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة، بحسب بيان صحفي صادر عن جامعة أسوان اليوم الخميس، بالجهود المخلصة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بمختلف قطاعات الجامعة والفرق التنظيمية، وما قدموه من عمل وتنسيق وتعاون أسهم في خروج الاحتفالية بصورة مشرفة تليق باسم جامعة أسوان ومكانتها الأكاديمية، مؤكدًا أن نجاح الفعاليات الكبرى يعكس روح العمل الجماعي والانتماء المؤسسي.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، خلال الاجتماع، أن جامعة أسوان تواصل العمل على تطوير منظومتها التعليمية والإدارية، ومتابعة مختلف الملفات الأكاديمية والتنظيمية، بما يحقق جودة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جهود عمداء الكليات وأعضاء المجلس في تنفيذ خطط الجامعة وتوجهاتها المستقبلية، وتعزيز دورها العلمي والمجتمعي، بما يتناسب مع مكانة أسوان وتطلعات التنمية في جنوب الصعيد.

و اختتم المجلس أعماله باعتماد الدرجات العلمية من دبلوم ماجستير دكتوراه للباحثين بالجامعة، وأقر المجلس عدد من الترقيات والتعيينات للاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف الكليات.