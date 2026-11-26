شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم، بما يحقق التواصل الفعال مع المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى ، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب جابر أبو خليل ، والنائب مجدى الحسينى ، والنائب جابر مصطفى عوض ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الجهات المعنية.

جهود متنوعة

الإستجابة للشكاوى خلال 72 ساعة

ووجه المحافظ بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مع متابعتها بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحلول المناسبة، فضلاً عن تفعيل لقاءات المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وإعداد تقارير بنتائجها والإجراءات المتخذة بشأن مطالبهم.

انضباط إداري ومتابعة دورية للإنجازات

كما شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تحري الدقة والسرعة في إرسال البيانات المطلوبة من ديوان عام المحافظة، مع موافاة المكتب الفني للمحافظ بتقارير الإنجازات الشهرية قبل يوم 5 من كل شهر، بما يضمن المتابعة المنتظمة لمعدلات الأداء والوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال بمختلف القطاعات.