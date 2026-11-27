تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بقرى مركز ومدينة إدفو، لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة ، إلى جانب إنهاء عدد من المعاملات الحكومية الأخرى مجاناً بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

ويأتى ذلك تيسيراً على المواطنين السيارة تقدم خدمات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وإنهاء المعاملات دون الحاجة للانتقال إلى المراكز التكنولوجية .

إستمرار التشغيل بالقرى والنجوع

ومن جانبها ، أوضحت نجاح إبراهيم المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، وبمتابعة اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، يتواصل تشغيل السيارة بعدد من القرى والنجوع، حيث قدمت خدماتها بقرى البصيلية قبلي والبصيلية الوسطى والحجز بحري والشراونة.

توسيع نطاق الإستفادة من الخدمات

وأضافت نجاح إبراهيم بأن خدمات المركز التكنولوجي المتنقل إمتدت لتشمل أهالى قرى الطوناب والرديسية بحرى والكلح شرق والكلح غرب، بما يتيح للأهالي إنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة ويسر دون تحمل مشقة الإنتقال إلى المراكز التكنولوجية بالمدن.