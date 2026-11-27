أجرى صندوق رعاية المسنين تحاليل طبية شاملة لنزلاء دار الهنا 2 لرعاية المسنين "دار الياسمين للمسنين سابقا"، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادًا لإعداد ملفات طبية لكافة النزلاء، بما يضمن الحفاظ على متابعة حالتهم الصحية بصورة منتظمة، والبدء في مرحلة الإدارة الجديدة للدار على أساس صحي واضح.

هذا وقد تم إسناد إدارة الدار حديثاً إلى جمعية التعارف الخيرية بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتم توقيع محضر التسليم والاستلام في نوفمبر 2026.

وشملت التحاليل الشاملة 30 نزيلًا من نزلاء الدار، وقام بسحب العينات فريق طبي متخصص من جمعية الأورمان داخل مقر الدار، مراعاةً لظروف النزلاء الصحية وتجنيبهم مشقة الانتقال.

وستُدرج نتائج التحاليل في الملف الطبي الخاص بكل نزيل، ليكون مرجعًا دائمًا لمتابعة حالته الصحية، ويُبنى عليه برنامج للمتابعة الصحية والعلاج والتغذية تتولى جمعية التعارف تنفيذه بالتنسيق مع الصندوق، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي إلى الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، صرّحت عهود وافي المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين بأن الاطمئنان على صحة النزلاء هي الخطوة الأولى في أي دار تنتقل إدارتها إلى جهة جديدة، وأن الصندوق سيتابع مع جمعية التعارف تحسين مستوى الخدمة بالدار بشكل مستمر، بالإضافة إلي خطة التطوير الشاملة الجاري العمل عليها بالتعاون مع صندوق دعم الجمعيات.

ويأتي ذلك في إطار دور صندوق رعاية المسنين، المنشأ وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر عام 2024، في دعم الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، بما يحفظ كرامة المسن وحقه في حياة صحية آمنة.

ويتقدم الصندوق بالشكر إلى جمعية الأورمان على تعاونها ومساهمتها في تنفيذ هذه التحاليل، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعميم هذه التجربة على دور رعاية أخرى.