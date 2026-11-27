استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة لورين رامبل، المديرة المسؤولة العالمية لشؤون المساواة بين الجنسين بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك ودعم البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت المهندسة مرجريت صاروفيم بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف، وما أثمرته من تعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق وتكامل الجهود بما يتسق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أعربت السيدة لورين رامبل عن سعادتها بالمشاركة في منتدى الحماية الاجتماعية، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، ومؤكدة أهمية تعزيز التكامل والربط بين منظومتي الرعاية والحماية الاجتماعية، وأن تستهدف برامج الحماية الاجتماعية دعم النساء وتعزيز فرص تمكينهن، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالاستثمار في الفتيات خلال الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا، فضلًا عن مواصلة الجهود في ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز آليات حمايتها من جميع أشكال العنف.

واستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في ملف تنمية الطفولة المبكرة، والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء رأس المال البشري، انطلاقًا من أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل في تشكيل شخصيته وتنمية قدراته ومهاراته.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الحضانات مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تضمن تنمية مهاراتهم وقدراتهم وفقًا لمراحلهم العمرية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالحضانات وتطوير البرامج والأنشطة التربوية المقدمة للأطفال.

وأكدت أن اهتمام الوزارة بملف الحضانات لا يقتصر على توفير خدمات الرعاية للأطفال، وإنما يمثل أحد الآليات المهمة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال توفير خدمات رعاية آمنة وجيدة لأطفالها، بما يساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ويعزز فرص مشاركتها في سوق العمل واستمرارها فيه.

وأشارت إلى أن نتائج الحصر الوطني للحضانات تمثل قاعدة بيانات مهمة تدعم متخذي القرار في وضع السياسات والتخطيط لتطوير المنظومة، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

كما استعرضت جهود الوزارة في إطار اللقاء التشاوري الأول «نحو رؤية وطنية متكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى 18 عامًا»، والذي يستهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والتدخلات التي تستجيب لاحتياجات الطفل في مختلف المراحل العمرية، فضلًا عن الخطوات التي تتخذها الوزارة في مجال تأهيل الميسرات ورفع كفاءتهن واعتمادهن، بما يسهم في تحسين جودة العملية التربوية والرعائية داخل الحضانات.

وتناول الاجتماع كذلك استعراض حزمة الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمرأة والطفل، ودور الرائدات الاجتماعيات في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وتعزيز الممارسات الإيجابية داخل المجتمع، إلى جانب مبادرة «أنا موهوب» ودورها في اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية لدى الأطفال المصريين، وتنميتها من خلال إتاحة الفرص والأنشطة التي تساعدهم على التعبير عن قدراتهم.

كما تم استعراض جهود برنامج «مودة» في الوصول إلى الآباء والأمهات، ونشر مفاهيم التربية الإيجابية والتنشئة السليمة، وتعزيز الوعي بأسس بناء العلاقات الأسرية المستقرة، بما يدعم دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال كذلك خدمات مراكز استضافة المرأة.

وأكد الاجتماع أهمية البناء على الشراكة القائمة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف، والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، ويعزز التكامل بين جهود الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وتنمية الطفولة المبكرة.

شارك باللقاء السيدة ناتاليا ويندر ، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأستاذة حنان مصطفى رئيس الادارة المركزية للأسرة والمرأة والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل والدكتورة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة وداحمد عبد الدايم اليونيسف.