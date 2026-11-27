تحرك فريق التدخل السريع المحلي بالإسكندرية، استجابةً لبلاغ وارد من الفريق المركزي بشأن وجود رجل بلا مأوى بمنطقة حجر النواتية، بالقرب من محطة الأتوبيس.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء المعاينة الميدانية، تبين أن الرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، ويتواجد بالشارع منذ نحو عامين ونصف، وقد أبدى رغبته في الانتقال إلى إحدى دور الرعاية للحصول على الرعاية اللازمة.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مكان مناسب للحالة بإحدى دور رعاية كبار السن بلا مأوى، واستكمال إجراءات استقباله بها.

وفي إطار استكمال إجراءات نقله، اصطحب الفريق المسن إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة، والتأكد من خلوه من الفيروسات، وعقب الانتهاء من الإجراءات الطبية، توجه الفريق إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالإجراءات وإثبات الحالة.

واختُتم التدخل بنقل المسن واستقباله بدار رعاية كبار السن بلا مأوى، لتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له، وإتاحة بيئة آمنة ومستقرة بعيدًا عن مخاطر الشارع.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهود فرق التدخل السريع في الاستجابة الفورية للبلاغات الإنسانية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والرعاية المناسبة لكبار السن والأشخاص بلا مأوى، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويوفر لهم حياة آمنة وكريمة.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.