عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لقاءً موسعًا مع مراجعي الهيئة، عقب نجاحها في تجاوز حاجز الألف منشأة صحية معتمدة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية السبع والعشرين، وذلك لمناقشة آليات تطوير منظومة التقييم، والارتقاء بالكفاءات المهنية للمراجعين، واستعراض التحديات التي تواجه عمليات التقييم الميداني وسبل التعامل معها.

وأكد الدكتور أحمد طه أن ما حققته الهيئة من توسع في اعتماد المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية يضاعف مسؤوليتها تجاه المجتمع، ويضع على عاتقها مهمة التطوير المستمر لأدوات التقييم وآلياته، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في المنشآت الحاصلة على اعتماد «جهار».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المراجعين يمثلون حجر الزاوية في منظومة الاعتماد الصحي، وأن مسؤوليتهم تتجاوز التحقق من مدى استيفاء المنشآت للمعايير إلى التأكد من انعكاس تطبيقها على سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة إليهم، مشددًا على أن الاعتماد ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لإحداث تغيير حقيقي ومستدام في مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر للمراجعين، وإتاحة فرص التدريب الدولي والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال تقييم المنشآت الصحية، بما يعزز مكانة الخبرات المصرية في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه المراجعين أثناء عمليات التقييم الميداني، كما استعرض الدكتور سيد العقدة عددًا من المعايير التي تتباين تفسيراتها خلال عمليات التقييم، وناقشها مع المراجعين بهدف توحيد الفهم وآليات التطبيق، والحد من التباين في نتائج التقييم، بما يرسخ مبادئ العدالة والموضوعية والشفافية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور أحمد طه الشكر والتقدير إلى جميع مراجعي الهيئة على جهودهم وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بالقدر نفسه من الإخلاص والمسؤولية، لترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية المصرية، ودعم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وصولًا إلى تحقيق حق كل مواطن مصري في الحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.