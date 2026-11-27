أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك حالة استنفار كبيرة في جميع مؤسسات الدولة عقب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أن مختلف الجهات تعمل على التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الدعم والمساندة للمتضررين وأسر الضحايا والمصابين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الشعب المصري دائمًا ما يظهر تماسكه وتكاتفه في أوقات الأزمات، لافتًا إلى أن المواقف الصعبة تكشف عن روح التضامن والتلاحم بين المواطنين، وحرصهم على الوقوف بجانب بعضهم البعض وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.

وأضاف أن حالة التكاتف المجتمعي التي ظهرت عقب الحادث تعكس أصالة الشعب المصري، وقدرته على تجاوز المحن من خلال التعاون والتضامن، مؤكدًا أن الأزمات تستدعي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل مساندة المتضررين والوقوف إلى جانبهم.