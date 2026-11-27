تفتتح مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026، مسجد الرحمة بقرية المغازي التابعة لمركز حوش عيسى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتطويرها وتهيئتها لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية في أجواء إيمانية مناسبة.

وجاءت أعمال تجهيز وافتتاح المسجد تحت إشراف الدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير مديرية أوقاف البحيرة، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى المساجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

​وأكدت مديرية أوقاف البحيرة استمرار جهودها في خدمة بيوت الله وتطويرها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ الدور التوعوي والتثقيفي للمسجد في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.