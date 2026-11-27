أفادت القناة الأولى بانطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة بمركز طب أسرة الأبعادية بمدينة دمنهور، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين بمختلف المناطق.

وتفقدت محافظ البحيرة العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها، واطمأنت على انتظام تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، في ظل إقبال من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تابعت الندوات التوعوية وأنشطة نادي المرأة وسيارة المكتبة المتنقلة، وخدمات استخراج بطاقات الرقم القومي.

10 عيادات طبية بالقافلة

وتضم القافلة 10 عيادات طبية تشمل تخصصات الباطنة والقلب والأطفال والجراحة والعظام والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، إلى جانب معملي الدم والطفيليات، وأجهزة الأشعة العادية والسونار.

كما تقدم القافلة خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى أقرب مستشفى.

ضمن حملة «علشان ولادنا»

وتُنفذ القافلة بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية الصحة بالبحيرة، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، ضمن حملة «علشان ولادنا»، التي تستهدف دعم صحة الأسرة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، إلى جانب التوعية الصحية والسكانية.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية استمرار تنظيم القوافل المتكاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والتوعوية والثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين.