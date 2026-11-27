أكد الدكتور طلعت سلامة، مدير مركز الساحي للدراسات من روما، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تجاوزت حدود البلدين، لتلقي بظلالها على الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات الغذائية والطاقة.

وأوضح طلعت سلامة، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب تسببت في أزمات متلاحقة تتعلق بإمدادات الغذاء والطاقة، مشيرا إلى معاناة دول أوروبية من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة الروسية، وما يفرضه ذلك من تحديات اقتصادية خلال فصل الشتاء.

الدبلوماسية خيار لإنهاء الحرب

وشدد مدير مركز الساحي للدراسات على أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، رغم تصاعد المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن إنهاء الحرب يتطلب جهودا حثيثة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وجود رغبة حقيقية لدى الأطراف المعنية في التوصل إلى حل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحملان مسؤولية كبيرة في الدفع نحو وقف الحرب، داعيا إلى إعادة إحياء المسار الدبلوماسي بما يسهم في إنهاء الصراع واستعادة إمدادات الطاقة الروسية وسلاسل الغذاء الأوكرانية.

وانتقد سلامة استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى تخصيص نحو 45 مليار يورو لدعم كييف خلال اجتماع تحالف «الراغبين»، معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركا سياسيا أكثر فاعلية لوقف الحرب وتجنب اتساع تداعياتها.