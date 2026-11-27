تُنفذ بمحافظة أسوان أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تحصين أكثر من 73 ألف رأس

وأسفرت جهود الحملة عن تحصين 73 ألفاً و733 رأس حيوان، بواقع 35 ألفاً و613 رأساً ضد مرض الجلد العقدي، و38 ألفاً و120 رأساً ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

جهود متنوعة

فرق بيطرية منتشرة بمختلف المراكز والقرى

وتُنفذ أعمال الحملة بإشراف ومتابعة الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور جمعة مكي مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان، والدكتورة إنتصار حسين مدير إدارة الوقاية، من خلال فرق التحصين المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للوصول إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية اللازمة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

إستمرار أعمال التحصين ودعوة المربين للتعاون

وأكدت مديرية الطب البيطري بأسوان استمرار أعمال الحملة وتكثيف جهود فرق التحصين، مع دعوة جميع المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية والاستجابة لأعمال التحصين، حفاظاً على الثروة الحيوانية ودعماً لمنظومة الأمن الغذائي.

تحصين 73 ألفاً و733 رأس ماشية وأغنام بأسوان ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، مع إستمرار الحملة للوصول إلى المربين بمختلف القرى والمراكز.