أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن إلغاء القانون الخاص ببدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أقره البرلمان بناءً على مبادرة شعبية، أمر غير وارد.

وجاءت تصريحات باشينيان، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال بشأن إمكانية تراجع أرمينيا عن القانون، حيث أوضح أن القانون أُقر بموجب مبادرة شعبية، وأُجريت انتخابات صوتت فيها أغلبية المواطنين لصالحه، حسب ما أوردته وكالة أنباء /أرمنبيس/ الرسمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، قال باشينيان إن بلاده لا ترغب في الإضرار بموسكو، كما لا تقبل بأن تتعرض هي الأخرى للضرر من جانب روسيا، مشددًا على أن البلدين دولتان ذاتا سيادة، وأن سيادة أرمينيا تمثل أولوية.

وكان باشينيان أعلن-- في وقت سابق- عزمه زيارة روسيا ثلاث مرات خلال ديسمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات مختلفة وعقد لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هـ ع/ر ح م ن