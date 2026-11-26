تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تحديد مواعيد وساعات معينة لسير السيارات المحملة بالمواد البترولية والخطرة على الطرق، وذلك في أعقاب حادث انفجار سيارة نقل مواد بترولية بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن وفاة 30 شخصا وإصابة 18 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكدت النائبة أن الحادث يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية على الطرق، ووضع ضوابط أكثر دقة لتنظيم حركة سيارات النقل المحملة بالمواد القابلة للاشتعال، بما يسهم في الحد من مخاطر الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

تحديد مواعيد لنقل المواد البترولية

وطالبت هناء أنيس رزق الله بتحديد ساعات معينة لسير السيارات المحملة بالمواد البترولية على الطرق، مع مراعاة احتياجات المصانع ومحطات الوقود التي تتطلب استمرار نقل المواد البترولية على مدار اليوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل واعتبارات الأمن والسلامة.

وشددت على أهمية وضع آلية تنظيمية تضمن استمرار إمدادات الوقود دون تعريض حياة المواطنين للخطر، مع دراسة طبيعة الطرق وأوقات الكثافات المرورية عند تحديد مواعيد سير هذه السيارات.