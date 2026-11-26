تقدم النائب محمد بلتاجي الشويخ، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث حريق الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لفقدان أرواح مواطنين مصريين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الشويخ في بيان له اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال الحادث وتداعياته في شن حملات للهجوم على الدولة وتصفية الحسابات السياسية، من خلال توظيف حالة الحزن والغضب التي يعيشها المصريون، بدلًا من تغليب الاعتبارات الإنسانية ومساندة أسر الضحايا والمصابين في هذه اللحظات الصعبة.

أرواح المصريين ليست لتصفية الحسابات

وشدد عضو مجلس النواب على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للمتاجرة السياسية أو تصفية الحسابات، وأن المآسي الإنسانية لا ينبغي أن تتحول إلى وقود للمعارك السياسية أو حملات التشكيك والهجوم، مؤكدًا أن مساندة الشعب المصري والوقوف إلى جانب المتضررين يجب أن تكون أولوية تتقدم على أي خلافات أو حسابات سياسية.

لا لمزايدات الإخوان وقوة الشر.. والمحاسبة حق لا تنازل عنه

وأوضح الشويخ أن رفض استغلال الحادث سياسيًا لا يعني بأي حال التستر على الأخطاء أو إعفاء أي مسؤول من المساءلة، مؤكدًا أن كل مسؤول يثبت التحقيق تقصيره أو إهماله في أداء واجباته يجب أن يُحاسب وفقًا للقانون، دون تهاون أو استثناء.

وأضاف أن هناك فارقًا واضحًا بين المحاسبة الجادة القائمة على الحقائق والأدلة، وبين تصفية الحسابات وتوجيه الاتهامات دون انتظار نتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن المطلوب هو كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

رعاية المصابين وأسر الضحايا أولوية عاجلة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات المعنية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية والنفسية للمصابين، ومتابعة حالاتهم حتى تمام التعافي، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني اللازم لأسر الضحايا، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة.

مراجعة شاملة لطرق السلامة والأمان على الطرق

كما دعا الشويخ إلى مراجعة شاملة لاشتراطات السلامة والأمان على الطرق، وتكثيف أعمال الرقابة والصيانة الدورية، وفحص عوامل الخطورة، والتأكد من توافر وسائل الحماية والتدخل السريع، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

واختتم النائب محمد بلتاجي الشويخ تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف الوطني المسؤول يجمع بين التضامن مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم للمصابين، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بعيدًا عن المزايدات والمتاجرة السياسية، مؤكدًا أن دماء المصريين أغلى من أي حسابات أو خلافات سياسية.