التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بول كوستير مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، وفي مقدمتها حماية الآثار وصون التراث الثقافي المصري.

وزير السياحة والآثار

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسيد بول كوستير والوفد المرافق له، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله خلال فترة توليه إدارة المكتب، ومثمنًا التعاون المثمر القائم بين مصر ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذه الشراكة وفتح آفاق أرحب للتعاون خلال الفترة المقبلة، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الجانبين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني.

وقد شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات العمل بعدد من المشروعات المشتركة من بينها مذكرة التفاهم التي سيتم توقعها بين مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والمتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، ومن بينها دراسة إمكانية إطلاق حملة لترميم وإعادة تركيب معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية بمحافظة الغربية.

وفي إطار اهتمام الوزارة بتحقيق الاستدامة بالقطاعين السياحي والأثري، ناقش الجانبان سبل الاستفادة من خبرات منظمة اليونسكو في هذا المجال، بما يسهم في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة بالمواقع الأثرية في مصر، وتعزيز تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة بها، فضلًا عن تعزيز دور السياحة المستدامة كأحد محركات التنمية.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في مجال الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات، من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالوزارة في مجالات إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، ولا سيما إدارة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي وإعداد خطط إدارتها، فضلًا عن تنمية مهارات إعداد ملفات ترشيح المواقع الأثرية للإدراج على القائمة.

وقد حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.