استقبل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من قيادات الوزارة، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أطر التعاون والتشاور بين الجانبين في المجالات المرتبطة باختصاصاتهما.

وضم وفد المجلس محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس عزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام، وفيفيان مراد، رئيس لجنة الشكاوى، وجمال الكشكي، ومحمد عثمان، فضلًا عن الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

وأشاد وزير الدولة للإعلام بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، وتقديم المشورة والنصيحة لمؤسسات الدولة في إطار اختصاصاته وتفويضه الدستوري، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الوزارة والمجلس بشأن القضايا المرتبطة بتطوير منظومة الصحافة والإعلام.

وتناول اللقاء الجهود التي تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الإعلامية المعنية، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قيادة الدولة الاستراتيجية في يوليو الماضي، بشأن العمل على فتح المجال العام للرأي والرأي الآخر، والإعداد لعقد اجتماع سنوي للإعلام المصري لمناقشة الأوضاع الراهنة وتطوير منظومة الصحافة والإعلام وتعزيز دورها في التأثير على الرأي العام داخليًا وخارجيًا.

كما ناقش الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بالشأن الإعلامي، وفي مقدمتها أوضاع الصحافة والإعلام في مصر، والجهود المبذولة لتنظيم أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون حرية تداول المعلومات، تنفيذًا لنص المادة (68) من الدستور.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الدولة للإعلام بالمذكرة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الضمانات الأساسية اللازمة لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها، مؤكدًا أن ما تضمنته من مقترحات يمثل إضافة مهمة يمكن الاستفادة منها في إعداد مشروع القانون.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الدولة لتعزيز التواصل بين الحكومة والصحافة والإعلام، بما يسهم في إتاحة المعلومات وتيسير وصولها إلى وسائل الإعلام، ودعم دور الصحافة والإعلام في تناول القضايا العامة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر. كما أشاد بالجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية، ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين بها، بما يعزز مناخًا إعلاميًا مهنيًا ومسؤولًا.

وأكد وفد المجلس أهمية مواصلة االتشاور مع وزارة الدولة للإعلام بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، في إطار احترام الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية.