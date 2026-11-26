د. محمد سامي عبد الصادق يستمع إلى شرح مفصل من الفرق الطبية حول طبيعة الإصابات والإجراءات العلاجية المتخذة ومدى استجابة المصابين للعلاج.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بتسخير كافة الإمكانات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين ومتابعة تطورات حالتهم الصحية أولًا بأول.

زار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مصابي حادث الوراق الذين تم نقلهم إلى مستشفيات قصر العيني، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة لهم.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ.

وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على المصابين، والاستماع إلى شرح مفصل من الفرق الطبية المعنية حول طبيعة الإصابات والإجراءات العلاجية المتخذة ومدى استجابة الحالات للعلاج، معربًا عن خالص تمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قد وجه الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بتسخير كافة الإمكانات الطبية والبشرية اللازمة لرعاية المصابين، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لحالتهم الصحية، والتأكد من حصول كل مصاب على الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة إصابته.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مستشفيات قصر العيني تواصل أداء رسالتها الطبية والإنسانية في استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها على مدار الساعة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والتمريضية في رعاية المصابين، وما تبذله من جهود متواصلة للحفاظ على أرواح المواطنين وتخفيف معاناتهم.