وجد نادي برشلونة عقبة جديدة في طريقه لإتمام صفقة رود نيجستاد، قلب دفاع تفينتي الهولندي، بعدما تمسك النادي بإبقاء اللاعب ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم، رغم الإعجاب الكبير الذي يحظى به من جانب الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن تفينتي يرفض السماح برحيل نيجستاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع «تفينتي إنسايت» الهولندي، يرغب إريك تين هاج، المدير الرياضي للنادي، في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق دون تغييرات حتى نهاية الموسم.

وأشار الموقع إلى وجود تعليمات واضحة بهذا الشأن، مفادها: «لا يُسمح لأي لاعب من بين أول 18 لاعبًا في الفريق بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية».

تفينتي يتمسك بقوامه الأساسي

ومن شأن هذه السياسة أن تؤثر مباشرة على مستقبل نيجستاد، الذي يُعد أحد أكثر لاعبي الفريق امتلاكًا للإمكانيات الواعدة، وأفضلهم من حيث السمعة على المستوى الدولي.

ويعيش تفينتي فترة رياضية ممتازة، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الهولندي، ولا يرغب في التخلي عن طموحاته خلال الموسم الحالي.

وتتوافق رغبة النادي في الاحتفاظ بقلب الدفاع حتى نهاية الموسم مع خطط اللاعب نفسه لتطوير مستواه، بعدما أوضح مؤخرًا أنه اتخذ قرارًا مدروسًا بالبقاء لموسم إضافي، من أجل مواصلة التطور واكتساب المزيد من الخبرة وترسيخ مكانته في كرة القدم الاحترافية.

نيجستاد يدرك اهتمام برشلونة

واعترف المدافع الهولندي، خلال مقابلة مع صحيفة «دي تيليجراف»، بأنه على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد معه، كما كشف عن واقعة طريفة، إذ يحتفظ في منزله بنسخة من صحيفة «سبورت» ظهر فيها على غلافها.

وفي الوقت نفسه، يواصل نيجستاد جذب المزيد من المعجبين في كرة القدم الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بقدراته وإمكاناته رغم صغر سنه.

إشادة ألمانية بقدرات المدافع الهولندي

وأشاد جوليان شوستر، مدرب فرايبورج، المنافس المقبل لتفينتي في دوري المؤتمر الأوروبي، بقدرات قلب الدفاع الأعسر خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة.

وأثنى المدرب الألماني على موهبة اللاعب وقدرته على إيجاد الحلول عند التعامل مع الكرة، رغم صغر سنه.

مواصفات نيجستاد تناسب احتياجات برشلونة

ويتوافق أسلوب نيجستاد مع احتياجات برشلونة، الذي يبحث عن قلب دفاع أعسر يتمتع بقدرة جيدة على بناء اللعب من الخلف، وشخصية قوية، وإمكانيات تسمح له بمواصلة التطور.

وتتابع الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني تطور اللاعب منذ فترة، إدراكًا منها أن تقدمه المستمر قد يؤدي إلى ارتفاع قيمته السوقية، فضلًا عن زيادة عدد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.