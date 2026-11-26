تترقب أوكرانيا التحركات السياسية المرتقبة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أملاً في تعزيز الدعم المقدم إليها وإحداث تغيير في مسار التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وسط اهتمام خاص بالقرارات الأوروبية المنتظرة بشأن توفير التمويل اللازم لكييف خلال السنوات المقبلة.

نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي

وقال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إن نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المالي لأوكرانيا تحظى بأهمية كبيرة لدى كييف، التي تنتظر ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات الأوروبية لتحديد حجم المساندة المقدمة لها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الأنظار الأوكرانية تتجه كذلك إلى يناير المقبل، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياسي الجديد في الولايات المتحدة وانعقاد الكونجرس الجديد، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة وتصحيحاً للسياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، بما يعزز الدعم المقدم إليها ويدفع نحو إيجاد تسوية للأزمة مع روسيا.

وأشار إلى أن كييف تتابع باهتمام التصريحات والتحركات الصادرة عن ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتهم جاريد كوشنر، مؤكداً أن أوكرانيا ترحب بأي تحول في الموقف الأمريكي من شأنه دعمها والمساهمة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

مصالح كييف ودعم جهود التسوية

وأوضح أن التحفظات الأوكرانية ترتبط باحتمال أن تكون بعض التصريحات أو التحركات الأمريكية مدفوعة باعتبارات وأهداف أخرى، لا تتصل بشكل مباشر بتغيير السياسة الأمريكية بما يحقق مصالح كييف ويدعم جهود التسوية.

وفي سياق متصل، اعتبر مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن الأنباء المتداولة بشأن اعتزام وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تطوير وتصنيع صواريخ جديدة مخصصة لاعتراض الصواريخ الروسية تمثل تطوراً إيجابياً مهماً بالنسبة إلى أوكرانيا، لما قد تحمله من تعزيز لقدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.