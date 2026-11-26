انطلقت في العاصمة البلجيكية (بروكسل) اجتماعات قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، برئاسة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل قبل نهاية ديسمبر الحاصل حول الإطار المالي متعدد السنوات للفترة (2028–2034)، إلى جانب حسم ملف تمويل الدعم المالي والعسكري طويل الأجل لأوكرانيا.

تتركز المفاوضات على خطة ميزانية ضخمة تبلغ قيمتها النفعية نحو 1.6 تريليون يورو، وتصطدم بعقبات عدة في مقدمتها حزمة الدعم الأوكراني. وتتضمن المقترحات تقديم قروض بقيمة 45 مليار يورو لعام 2027، متبوعة بخطة دعم قد تصل إلى 100 مليار يورو حتى عام 2034.

وفي الوقت الذي تشترط فيه ألمانيا التزام جميع الدول بتقاسم الأعباء المالية كشرط لإقرار الميزانية، تتصاعد معارضة عدة دول كالمجر وسلوفاكيا والتشيك وبولغاريا لمبدأ التمويل الإجباري.

إلى جانب ملف أوكرانيا، تبرز فجوة كبيرة بين الدول الأكثر مساهمة في الميزانية، والتي تطالب بضبط الإنفاق وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات الدفاع والتنافسية التكنولوجية، وبين الدول المستفيدة صافياً التي تسعى للحفاظ على حصص التمويل التقليدية المخصصة للقطاع الزراعي وتنمية المناطق الأقل نمواً.

ولتغطية هذا الانقسام وتسديد ديون التعافي السابقة، يتضمن المشروع مقترحات لإدخال رسوم أوروبية جديدة تعتمد على عائدات تداول الكربون والضرائب الرقمية على الشركات الكبرى.

ويسعى رئيس المجلس الأوروبي لانتزاع الموافقة بالإجماع من جميع الدول السبع والعشرين قبل نهاية هذا الشهر، تمهيداً لعرض التشريعات التفصيلية على البرلمان الأوروبي وإقرارها نهائياً قبل حيز التنفيذ المقرر في يناير 2028.