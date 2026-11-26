وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية إلى حكومة أوكرانيا، تتعلق بدعم وصيانة طائرات "إف-16" (F-16) والمعدات المرتبطة بها.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقدر التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة بنحو 621.9 مليون دولار.. وستستخدم أوكرانيا تمويلا من "البرنامج الأوكراني المشترك متعدد الجنسيات – الخدمات والتدريب والمواد ذات الجدول الزمني السريع"، المقدم من كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، لإتمام عملية الشراء هذه. ولن تتضمن هذه الصفقة أي تمويل من جانب الولايات المتحدة.

وكانت حكومة أوكرانيا قد طلبت شراء حزمة لدعم وصيانة طائرات "إف-16" تتضمن أجهزة تشغيل تعمل بالخراطيش أو بالوقود الدافع، ومعدات مخبرية، ودعما لوجستياً للنقل إذ ستضاف هذه العناصر إلى صفقة سابقة كانت قيمتها أقل من الحد الأدنى الذي يتطلب إخطار الكونجرس.

ومن شأن هذه الصفقة المقترحة أن تعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تزويدها بالمزيد من التجهيزات اللازمة لتنفيذ مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي، وذلك عبر توفير قدرات دفاع جوي أكثر قوة. ولن تواجه أوكرانيا أي صعوبة في دمج هذه المواد والخدمات ضمن قواتها المسلحة، بحسب البيان.

واشار البيان إلى أن هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة. كما لن يكون لتنفيذ هذه الصفقة أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.