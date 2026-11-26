واصل النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، متابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك خلال زيارة تفقدية لمستشفى بولاق الدكرور، برفقة النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة وعدد من السادة النواب للاطمئنان على المصابين والوقوف على تطورات حالتهم الصحية.

وحرص النائب عمرو رشاد خلال الزيارة على متابعة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على توفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم، مؤكدًا استمرار متابعة الحالات والتواصل مع المصابين وأسرهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد رشاد أن متابعة المصابين والاطمئنان على أوضاعهم مسؤولية إنسانية تستوجب استمرار التحرك حتى الاطمئنان على الجميع، مشددًا على عدم التخلي عن المصابين وأسرهم في هذه الظروف الصعبة.

وتقدم النائب بخالص التعازي إلى أسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.