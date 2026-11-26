نعت الفنانة أسماء جلال ضحايا حريق الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن حزنها الشديد على الحادث، ومقدمة خالص التعازي لأسر المتوفين.

وكتبت أسماء جلال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقلوب يملؤها الحزن، أنعى ضحايا حريق الوراق، وأتقدم لأسرهم بخالص التعازي، داعية الله أن يشملهم برحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين ويردهم إلى أهلهم سالمين»

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.

