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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسماء جلال تبدأ تصوير" ميس هناء"

ميس هناء
ميس هناء
أحمد البهى

بدأت الفنانة أسماء جلال تصوير دورها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني"ميس هناء"، اليوم، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم. 

أبطال مسلسل ميس هناء


مسلسل ميس هناء مكون من 15 حلقة وهو من بطولة، أسماء جلال، وهم أحمد خالد صالح، وسارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام، من إنتاج طارق الجناينى ، وتأليف إياد صالح، وإخراج سلمى الكاشف.
 

أسماء جلال .. فيلم الفيل ع الدرفيل


يذكر أن الفنانة أسماء جلال انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل» الذى يجمعه بالنجم أحمد فهمى، في قبرص، وذلك بعد فترة من التصوير تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي.



 

مسلسل ميس هناء ميس هناء الفنانة أسماء جلال أسماء جلال

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