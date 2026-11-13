تطوير شامل للطريق أمام صالة السفر بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة .. صور

أعلنت وزارة الطيران المدني، الانتهاء من مشروع توسعة وتطوير الطريق أمام صالة السفر بمبنى الركاب رقم (2)، والذي تضمن مضاعفة عدد الحارات المرورية من حارتين إلى أربع حارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السيارات، والحد من التكدسات المرورية، إلى جانب إضفاء مظهر معماري وحضاري متميز على المنطقة المحيطة بصالة السفر.

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الطيران المدني الشاملة لتطوير وتحديث مطار القاهرة الدولي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن تطوير مطار القاهرة الدولي يأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لمصر وواجهة حضارية تعكس مكانتها على خريطة النقل الجوي الدولي، مشيرًا إلى أن خطة التطوير ترتكز على رؤية متكاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات الاستيعابية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يواكب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي ويتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

وأضاف الحفني أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحديث المنشآت والمرافق، وإنما تمتد لتشمل تحسين منظومة الحركة داخل المطارات والمناطق المحيطة بصالات السفر والوصول، بما يضمن سهولة التنقل، ويرفع كفاءة التشغيل، ويوفر تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة، فضلًا عن تقديم صورة حضارية تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي ودوره المحوري في حركة السفر والسياحة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مشروع توسعة وتطوير الطريق أمام صالة السفر بمبنى الركاب رقم (2) استهدف زيادة القدرة الاستيعابية للطريق وتحسين كفاءة الحركة المرورية، من خلال زيادة عدد الحارات من حارتين إلى أربع حارات، وذلك عبر إعادة تخطيط المنطقة والاستفادة من جزء من مساحة الـ Hub أمام الممشى المتحرك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة، ويسهم في تنظيم حركة السيارات وتيسير وصول المسافرين إلى صالة السفر.

وأشار اسحاق إلى أن المشروع تضمن تنفيذ تصور معماري وتنسيقي متكامل يجمع بين الجوانب الوظيفية والجمالية، حيث شملت الأعمال إنشاء نافورة ديكورية، وتنفيذ تكوينات معمارية باستخدام الجرانيت، إلى جانب إنشاء سلالم متدرجة تحقق الترابط بين المناسيب المختلفة، وممشى جانبي لتيسير حركة الركاب والمشاة.

وأضاف رئيس شركة ميناء القاهره الجوى أن أعمال التطوير امتدت لتشمل تنفيذ منظومة إضاءة معمارية وتجميلية تبرز عناصر التصميم خلال الفترة المسائية، فضلًا عن تنسيق الزراعات والمساحات الخضراء، بما يحقق التكامل بين العناصر المعمارية والطبيعية، ويضفي على المنطقة طابعًا جماليًا وحضاريًا يعكس التطور الذي يشهده مطار القاهرة الدولي.

ويأتي الانتهاء من هذا المشروع ضمن سلسلة من مشروعات التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، في إطار رؤية تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير حركة المسافرين، بما يدعم قدرة المطار على استيعاب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، ويعزز مكانته كمحور رئيسي لحركة السفر الإقليمية والدولية.