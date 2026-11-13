وزارة الطاقة العمانية توقع على 10 اتفاقيات ومبادرات لدعم مُستهدفات الحياد الصفري بتركيا

وقعت وزارة الطاقة والمعادن، ممثلةً في مركز عُمان للحياد الصفري على 10 اتفاقيات ومبادرات تعاون دولية على هامش مشاركة سلطنة عُمان في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، في خطوة تعكس توجه سلطنة عُمان نحو توسيع شراكاتها الدولية وتوظيفها في دعم مسارات التحول المناخي.

وشملت الشراكات عددًا من المؤسسات والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة، من بينها هيئة تمويل الصّادرات البريطانيّة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد الاستراتيجيات البيئية العالميّة في اليابان، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، ومركز التميز للعمل المناخي، ومنظمتا «فيرا» و«المعيار الذهبي».

كما امتد التعاون إلى الانضمام إلى مهمّة سلاسل الإمداد التابعة للتحالف العالمي للطاقة النظيفة وتحالف الطاقة المُتجدّدة للتخلي عن الفحم، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة وتكامل الخبرات الدولية الداعمة للعمل المناخي.

وتأتي هذه الاتفاقيات والمُبادرات ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للعمل المناخي، وتشمل تطوير آليات التمويل والاستثمار، وتعزيز الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، ونقل التقنيات والمعرفة، وتهيئة البيئة الداعمة لتنفيذ المشروعات الوطنية، بما يسهم في تسريع التقدم نحو مُستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050.

كما تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون الفني والاستثماري، وتطوير سلاسل إمداد تقنيات الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها ومرونتها، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد.