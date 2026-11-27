استضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان، للعام الثاني على التوالي، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي انطلقت بالقاهرة في 25 نوفمبر 2026، تحت عنوان «تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: رصد وتحليل الميزانيات وآليات المساءلة»، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن الموازنة العامة ليست مجرد وثيقة مالية، وإنما هي ترجمة عملية لأولويات الدولة والتزاماتها تجاه الإنسان، مشددًا على أن محدودية الموارد لا تعفي الدول من التزاماتها الحقوقية، بل تجعل من حسن إدارة هذه الموارد وعدالة توزيعها أمرًا أكثر إلحاحًا.

وأشار إلى أن تحليل الموازنات من منظور حقوق الإنسان يتطلب تقييم عدالة السياسات الضريبية وأولويات الإنفاق العام، ومدى إسهامها في معالجة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، مؤكدًا أن «العبرة ليست فقط بحجم ما تنفقه الدولة، وإنما بما يحققه هذا الإنفاق من أثر ملموس في حياة الناس».

تحليل الموازنات من منظور حقوق الإنسان

وشدد جمال الدين على أهمية استخدام أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان الحد الأدنى الأساسي منها، واحترام مبدأ عدم التمييز، فضلًا عن ضمان الشفافية والحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها والمشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة.

وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسات مستقلة وآليات وطنية للتصحيح الذاتي، تضطلع بدور محوري في تقييم السياسات الاقتصادية والمالية ورصد آثارها الحقوقية، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ ومتابعة مدى الاستجابة لها.

وأشار إلى جهود المجلس في تطوير أدواته لتحليل السياسات العامة وتقييم الأثر الحقوقي للتشريعات، والربط بين المؤشرات الرسمية ونتائج الرصد الميداني وشكاوى المواطنين، معربًا عن تطلعه إلى أن يصبح تحليل الموازنات من منظور حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من عمل المؤسسات الوطنية العربية.

واختتم جمال الدين بالتأكيد على أن إدماج حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية والمالية ليس عبئًا على جهود التنمية، وإنما هو ضمانة لعدالتها واستدامتها، وأن التنمية لا تُقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، وإنما بمدى تمتع الإنسان بحقوقه وصون كرامته.