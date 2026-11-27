حققت الدول العربية إنجازًا جديدًا في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بفوز مرشح عربي بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد، إلى جانب حصد 9 دول عربية عضوية مجلس الاتحاد، وفوز مرشحين عربيين بعضوية لجنة لوائح الراديو.

وأسفرت الانتخابات الخاصة بالمناصب القيادية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومجلس الاتحاد، ولجنة لوائح الراديو، عن فوز المهندس عادل درويش بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد، بعد عدة جولات انتخابية أمام مرشحي البرازيل وجزر البهاما، وحصوله على أغلبية الأصوات بإجمالي 90 صوتًا.

كما فازت 9 دول عربية بعضوية مجلس الاتحاد للفترة من 2027 إلى 2030، وهي: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، إلى جانب الدول الفائزة الأخرى من مختلف الأقاليم الجغرافية للاتحاد.

الاتحاد الدولي للاتصالات

وفي انتخابات عضوية لجنة لوائح الراديو، فاز المهندس ماجد القحطاني من المملكة العربية السعودية، والمهندسة سناء الزايري من المملكة المغربية بعضوية اللجنة.

وجاءت هذه النتائج تتويجًا لجهود المجموعة العربية التي استمرت على مدار العامين الماضيين للتحضير للمشاركة في المؤتمر، الذي يُعد أعلى هيئة لصنع السياسات واتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يتولى تحديد التوجه العام للاتحاد، واعتماد الخطتين الاستراتيجية والمالية، وانتخاب كبار المسؤولين الخمسة، وأعضاء مجلس الاتحاد البالغ عددهم 48 عضوًا، وأعضاء لجنة لوائح الراديو المكونة من 12 عضوًا.

وأعربت جامعة الدول العربية عن بالغ اعتزازها بهذا الإنجاز، الذي يعكس الثقة الدولية في الدور الذي تضطلع به الدول العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساهماتها الفاعلة في دعم جهود الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الجامعة، أن هذا الفوز يمثل دعمًا للحضور العربي المؤثر في المحافل الدولية المعنية بالاتصالات والتحول الرقمي، وفرصة لتعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، والدفاع عن المصالح والأولويات العربية، والإسهام في صياغة التوجهات والسياسات الدولية المتعلقة بمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخالص التهاني والتبريكات إلى الدول العربية الفائزة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدول العربية ودورها في أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة المقبلة.