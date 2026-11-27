شهدت مساجد محافظة أسوان أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الحريق الأليم الذى وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك عقب صلاة الجمعة، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.

خطبة الجمعة " التكاتف والمواساة وقت الشدائد "

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان " التكاتف والمواساة وقت الشدائد ، والتضامن وقت الأزمات "، لتسليط الضوء على أهمية التراحم والتضامن بين أبناء المجتمع، ومساندة أسر الشهداء والمصابين ، وإغاثة المتضررين ، وترسيخ قيم الشهامة والمروءة والتضحية، وتعزيز وحدة الصف والتماسك الوطنى ، بما يحافظ على استقرار المجتمع وأمن الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

محافظ أسوان ينعى الضحايا ويقدم خالص العزاء

وفي السياق ذاته، نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ضحايا الحادث ، مقدماً أصدق التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم.

صلاة الغائب

كما أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعياً الله أن يمنّ عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

إفتتاح مسجدين جديدين بالسباعية والعتمور بكوم أمبو



تم إفتتاح مسجد حاجر السباعية الشاويش التابع لإدارة أوقاف السباعية بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، كما تم إفتتاح مسدد الإمام على بن أبى طالب بقرية العتمور التابعة لقروى المنشية بمركز كوم أمبو بحضور الدكتور محمود مصطفى شئون الإدارات بمديرية الأوقاف وذلك على مساحة 387 م2 ، وبتكلفة 950 ألف جنيه حكومي ، وتم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له .

تجسيداً لقيم التضامن والتراحم ، شارك أبناء أسوان في أداء صلاة الغائب على أرواح الضحايا، بالتزامن مع تقديم محافظ أسوان واجب العزاء لأسرهم، والدعاء بالشفاء للمصابين ، وإفتتاح مسجدين جديدين بالسباعية والعتمور بكوم أمبو .