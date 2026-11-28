أكدت دار الإفتاء المصرية أن المحافظة على أعراض الناس، وحماية الأوطان، والحفاظ على استقرار المجتمعات، تتطلب من الإنسان أن ينشغل بإصلاح نفسه، وألا يجعل اهتمامه منصبًا على تتبع ما يقوله الآخرون أو تداول الأخبار والمعلومات التي قد تلحق الضرر بهم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تجاهل الأخبار والمعلومات التي تسيء إلى الآخرين لا يضر الإنسان الذي لا ينشغل بها، مشددة على أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وأعماله، ولا يلحقه الضرر إذا ضل غيره من خلال نشر الأكاذيب والأباطيل.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ \[المائدة: 105\].

وشددت الدار على أهمية انشغال الإنسان بإصلاح نفسه والابتعاد عن تداول ما يسيء إلى الآخرين، باعتبار ذلك من الأمور التي تسهم في صيانة الأعراض وحماية المجتمع من الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزز الوعي المجتمعي وتحافظ على استقرار الوطن.

ويأتي ذلك في إطار رسائل دار الإفتاء المصرية التوعوية التي تستهدف نشر الوعي ومواجهة الشائعات، وترسيخ المسؤولية الفردية في التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة بين أفراد المجتمع.



