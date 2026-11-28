شهد مركز إدفو شمال أسوان واقعة مأساوية ومؤلمة، بعدما أقدم شاب على الاعتداء على أفراد أسرته باستخدام سلاح أبيض «سكين»، في واقعة دامية أسفرت عن مصرع شقيقه الأصغر وإصابة والديه وشقيقته بإصابات وطعنات متفرقة بالجسم، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود القصة الكاملة لتفاصيل هذه الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث اعتداء داخل أحد المنازل بدائرة مركز إدفو، بعدما أقدم شاب على التعدي على أفراد أسرته باستخدام سلاح أبيض، في ظروف وملابسات يجري الوقوف على تفاصيلها.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة والجهات المختصة إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الواقعة وإجراء الفحص والتحريات الأولية، والتي كشفت عن قيام المتهم، وهو شاب يُشتبه في تعاطيه المواد المخدرة، بالاعتداء على أفراد أسرته، مستخدمًا سكينًا، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الأسرة بطعنات متفرقة.

جريمة أسرية

وأسفر الاعتداء عن وفاة الشقيق الأصغر، ويدعى «سيف. أ. خ»، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، فيما أصيب والده ووالدته وشقيقته بجروح وطعنات في مناطق متفرقة من أجسادهم، في مشهد مأساوي حول المنزل إلى مسرح لجريمة أسرية مؤلمة.

وفي أعقاب الواقعة، سارع الأهالي إلى نقل المصابين إلى مستشفى إدفو المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتعامل مع ملابسات الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم والتحفظ عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت المتهم إلى ارتكاب هذا الاعتداء، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود الواقعة، وفحص كافة الملابسات المحيطة بالحادث.

ويأتي ملخص هذه القصة التي تمثلت في حدوث جريمة أسرية دامية شهدها مركز إدفو، انتهت بمصرع الشقيق الأصغر وإصابة ثلاثة من أفراد الأسرة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، لتبدأ التحقيقات في كشف تفاصيل ودوافع الواقعة.