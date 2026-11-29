يعاني ما يقرب من ربع البالغين فوق سن الأربعين من التهاب مفصل الركبة، وهي مشكلة شائعة تحدث عندما يتآكل الغضروف في المفاصل نتيجة الاستخدام.

ورغم أنه لا يمكن الوقاية تمامًا من التهاب مفصل الركبة، وحول كيفية الحفاظ على صحة الركبتين مع التقدم في السن.

تُعزى الكثير من الأمور إلى التقدم في السن، لكن ألم الركبة ليس دائمًا جزءًا من الشيخوخة الطبيعية ، كما أنه ليس دائمًا مرتبطًا بإصابة خطيرة، أحيانًا يكون ناتجًا عن تغيرات طفيفة تحدث عندما تتوقع من جسمك أكثر مما خُلق له.

ربما تبدأ بالشعور بألم في الركبة بعد البدء ببرنامج تمارين جديد مكثف، بعد بضعة أشهر، قد تلاحظ بعض الألم دون وجود إصابة بالضرورة، في هذه الحالات، من المرجح أن يكون السبب هو الإفراط في استخدام الركبة، يستطيع جسمك التكيف مع ما هو متوقع منه، ولكن عليك اتباع خطة والتعامل مع هذا الأمر بحذر.

ما هي أفضل الأشياء التي يمكنني القيام بها لحماية ركبتي والحفاظ على صحتها مع تقدمي في العمر؟

لا تُعرّض ركبتيك للإصابة، إذا كنت تعاني من إصابة خطيرة في الأربطة، مثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف ، فإن خطر إصابتك بالتهاب المفاصل يرتفع سبعة أو ثمانية أضعاف، وفقًا لبعض الدراسات، لذا، فإن إصابة نفسك ليست بالأمر الهين.

من المهم الحفاظ على النشاط واستكشاف آفاق جديدة، لكن احرص على التفكير ملياً قبل البدء بأي نشاط جديد، مهما كان عمرك، لا تُهدر قدرة جسمك على التحمل في إصابة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام، فكما أن القليل مفيد، ليس بالضرورة أن يكون الكثير أفضل.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على صحة الركبة السمنة وتعاطي النيكوتين، يُعدّ الأشخاص الذين يعانون من السمنة والمدخنون أكثر عرضةً لآلام الركبة والتهاب المفاصل، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن إدارة الوزن أو الإقلاع عن التدخين، فتحدث مع طبيبك.

تجنب الأمور الضارة بصحتك سيؤتي ثماره في النهاية، ولكن يفضل ممارسة الرياضات التي تتضمن احتكاكًا جسديًا أو تصادمًا، إذا كنت تمارس هذه الرياضات، فارتدِ دعامات الركبة، والتزم بالتدريب المناسب، واكتسب القوة، وأتقن تقنياتك جيدًا

المصدر verywellhealth