إذا كنت تحاول الاستمتاع بنكهات الخريف والشتاء مع زيادة تناولك للألياف، فإن البطاطا الحلوة خيار جيد - إذ توفر حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم مخبوزة 3.76 جرام من الألياف، وهو ما يعادل حوالي 13٪ من القيمة اليومية للبالغين.



7 أطعمة تحتوي على ألياف أكثر من البطاطا الحلوة

لكن البطاطا الحلوة ليست الخيار الوحيد الغني بالألياف. في الواقع، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي توفر كمية أكبر من الألياف في كل حصة.

1. العدس

محتوى الألياف: 7.8 غرام، 28% من القيمة اليومية

حجم الحصة: نصف كوب مطبوخ

يحتوي العدس على نوعين من الألياف - قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان.

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء لتشكل مادة هلامية في الأمعاء، مما يبطئ عملية الهضم. وهذا بدوره يساعد على خفض الكوليسترول وتنظيم مستويات السكر في الدم. أما الألياف غير القابلة للذوبان فتزيد من حجم البراز وتدعم حركة الأمعاء المنتظمة.

بالإضافة إلى الألياف، يعتبر العدس مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي والحديد والفولات (فيتامين ب الضروري لنمو الخلايا بشكل صحي).

من السهل إضافة العدس إلى الحساء أو السلطات أو أطباق الحبوب، أو استخدامه بدلاً من اللحم المفروم في التاكو أو أطباق المكرونة.

2. بازلاء خضراء

محتوى الألياف: 4.4 جرام، أي ما يعادل 16% من القيمة اليومية الموصى بها

حجم الحصة: نصف كوب مطبوخ

البازلاء الخضراء هي خضروات نشوية غنية بالألياف (الألياف غير القابلة للذوبان على وجه الخصوص)، ويمكنها دعم صحة الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

يُعد البازلاء أيضاً مصدراً جيداً للبروتين النباتي، والذي يساعدك، إلى جانب الألياف، على الشعور بالشبع.

بالإضافة إلى الألياف والبروتين، توفر البازلاء الخضراء بعض فيتامين ج وفيتامين ك والمنغنيز، والتي تدعم وظيفة المناعة وصحة العظام، من بين وظائف الجسم المهمة الأخرى.

يمكن إضافة البازلاء الخضراء الطازجة أو المجمدة إلى الحساء أو المعكرونة أو الأرز أو أطباق الحبوب.

3. الفاصوليا السوداء

محتوى الألياف: 7.5 غرام، 27% من القيمة اليومية

حجم الحصة: نصف كوب مطبوخ

الفاصوليا السوداء غنية بالألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان، وتشير الأبحاث إلى أنها تدعم عملية الهضم، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وقد تخفض مستوى الكوليسترول الضار منخفض الكثافة (LDL).

دوما ك، أولينار ك ف، رامدات د د، ووليفير ت م، دنكان أ م. الفاصوليا المعلبة تخفض مستوى الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في مصل الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفاصوليا السوداء مصدراً رائعاً للبروتين النباتي، فضلاً عن الحديد والمغنيسيوم، مما يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة العضلات الصحية.

يمكنك إضافة الفاصوليا السوداء إلى الحساء أو السلطات أو البوريتو أو أطباق الأرز - فقط تأكد من اختيار الخيارات منخفضة الصوديوم و/أو شطف الفاصوليا لتقليل الصوديوم إذا كنت تستخدم الأنواع المعلبة.



4. بذور الشيا

محتوى الألياف: 9.75 غرام، 35% من القيمة اليومية

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حجم الحصة: 1 أونصة (حوالي ملعقتين كبيرتين)

بالإضافة إلى توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين والمغنيسيوم، تعد بذور الشيا واحدة من أكثر مصادر الألياف الغذائية تركيزًا - فهي توفر ما يقرب من 10 جرامات لكل أونصة.

تكتسب بذور الشيا قوامًا يشبه الهلام عند ملامستها للسائل، مما يساعد على زيادة حجم البراز ومنع الإمساك .

ميدلاين بلس. اتجاهات الطعام الصحي - بذور الشيا .

كما أنها تحتوي على بعض الألياف القابلة للذوبان، والتي قد تدعم مستويات صحية أكثر لسكر الدم والكوليسترول.

جرب رش بذور الشيا على دقيق الشوفان أو الزبادي، أو مزجها في العصائر، أو نقعها في الحليب لصنع بودنغ الشيا.

5. الأفوكادو

محتوى الألياف: 6.75 غرام، 24% من القيمة اليومية

حجم الحصة: نصف حبة أفوكادو واحدة

يوفر الأفوكادو مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تدعم صحة الأمعاء بشكل عام وتساعدك على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.

الأفوكادو غني بالدهون غير المشبعة الصحية ، مما يميزه عن الفواكه الأخرى.

يمكن للدهون غير المشبعة أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عندما تحل محل الدهون المشبعة في نظامك الغذائي، مما يحمي صحة قلبك.

يمكنك إضافة شرائح الأفوكادو إلى أطباق الحبوب، أو دهن الأفوكادو المهروس على خبز التوست متعدد الحبوب، أو مزجه في العصائر.

6. الخرشوف

محتوى الألياف: 6.8 غرام، 24% من القيمة اليومية

حجم الحصة: حبة واحدة متوسطة الحجم من الخرشوف، مطبوخة

يُعد الخرشوف مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية، وخاصة الإينولين، وهو نوع من الألياف البريبايوتيكية التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

كما توفر هذه الخضراوات حمض الفوليك وفيتامين ك والمغنيسيوم، والتي تدعم نمو الخلايا بشكل صحي وصحة العظام ووظائف الجسم الأساسية الأخرى.

يمكنكِ طهي الخرشوف على البخار أو تحميصه كطبق جانبي، أو إضافة قلوب الخرشوف إلى السلطات أو المعكرونة أو أطباق الحبوب. لكن انتبهي إلى أن الخرشوف غني بالسكريات الغنية بالفودماب، وهي سكريات قد تسبب أحيانًا الغازات أو الانتفاخ لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.



7. الكمثرى

محتوى الألياف: 5.5 جرام، أي ما يعادل 20% من القيمة اليومية الموصى بها

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حجم الحصة: حبة إجاص بارتليت متوسطة الحجم

طالما أنك تتناولها بقشرها، فإن الكمثرى مصدر جيد لنوعي الألياف . وهي غنية بشكل خاص بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ودعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

إلى جانب الألياف، فإن الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

جرب تناول الكمثرى كاملة كوجبة خفيفة، أو تقطيعها إلى شرائح وإضافتها إلى السلطات، أو إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.



