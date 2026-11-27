تتطلب أمراض البنكرياس اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتداخل أعراضها مع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو ما قد يجعل اكتشاف الإصابة أمرًا يحتاج إلى فحوصات طبية دقيقة، خاصة في حالات الالتهاب التي قد تتطور وتؤثر على وظائف الجسم.

التقدم في وسائل التشخيص

ومع التقدم في وسائل التشخيص، أصبحت هناك تقنيات حديثة تتيح للأطباء فحص البنكرياس بصورة أكثر وضوحًا، وتحديد طبيعة المشكلات التي تصيبه، بل وأخذ عينات من أنسجته عند الحاجة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أبرز الوسائل المستخدمة في تشخيص أمراض البنكرياس، موضحًا مميزات الموجات الصوتية بالمنظار، والبدائل المتاحة للفحص، كما حدد أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، محذرًا من تجاهلها.

الموجات الصوتية بالمنظار

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجات الصوتية بالمنظار تُعد من الوسائل الدقيقة في تشخيص أمراض البنكرياس، خاصة حالات الالتهاب، نظرًا لقدرتها على إظهار تفاصيل العضو بصورة واضحة، بما يساعد الطبيب على تقييم حالته واكتشاف التغيرات المرضية التي قد تصيبه.

التقنية لا تقتصر على تصوير البنكرياس فقط

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن أهمية هذه التقنية لا تقتصر على تصوير البنكرياس فقط، وإنما تتيح أيضًا في بعض الحالات أخذ عينة من أنسجة العضو وتحليلها معمليًا، وهو ما يساعد في تحديد طبيعة المشكلة الصحية والوصول إلى تشخيص أكثر دقة.

حسام موافي يوضح سبب عدم الاعتماد على تحليل إنزيمات البنكرياس فقط

ولفت موافي إلى أن الموجات الصوتية بالمنظار قد تكون أكثر فائدة من تحليل إنزيمات البنكرياس في بعض الحالات، موضحًا أن مستويات الإنزيمات قد ترتفع مع الإصابة ثم تعود سريعًا إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما قد يجعل الاعتماد على التحليل وحده غير كافٍ للكشف عن بعض الحالات أو تقييمها.

وأضاف أن الأشعة المقطعية تمثل وسيلة بديلة يمكن الاستعانة بها لتقييم حالة البنكرياس، في حال عدم توافر الموجات الصوتية بالمنظار، بما يساعد الأطباء على استكمال الفحوصات اللازمة وتحديد طبيعة الإصابة.

ألم شديد بالبطن يمتد إلى الظهر.. أبرز أعراض التهاب البنكرياس

وكشف أستاذ الحالات الحرجة عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، موضحًا أن الشعور بألم شديد في البطن يمتد إلى منطقة أسفل الظهر من الأعراض المهمة التي تستدعي الانتباه، إلى جانب فقدان الوزن.

وشدد موافي على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو شديدة، مؤكدًا أهمية التوجه إلى الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوصول إلى التشخيص الصحيح، وتحديد العلاج المناسب وفقًا لطبيعة الحالة الصحية.