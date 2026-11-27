تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، يوم الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة عبير عطا الله، بشأن الإشكاليات المترتبة على تطبيق القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، والمتعلقة بدراسة وامتحانات واحتساب درجات مواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج الملتحقين بالشهادات الدولية المعادلة، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستهدف طلب الإحاطة مراجعة الضوابط المنظمة لاحتساب درجات مواد الهوية الوطنية ضمن المجموع الكلي للطلاب، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة عند الالتحاق بالجامعات المصرية.

كما يتناول طلب الإحاطة إشكالية ازدواجية دراسة وامتحانات تلك المواد، ومدى مراعاة القرار لخصوصية الأوضاع التعليمية لأبناء المصريين بالخارج، واختلاف النظم التعليمية واللوائح المنظمة للدراسة في دول الإقامة.

الحفاظ على الهوية الوطنية

ويأتي طلب الإحاطة انطلاقًا من أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم، مع ضرورة تحقيق التوازن بين هذا الهدف الوطني وبين ضمان العدالة التعليمية وعدم تحميل الطلاب أعباءً دراسية وامتحانية مزدوجة قد تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي وفرص التحاقهم بالجامعات المصرية.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومناقشة مدى إمكانية مراجعة آليات تطبيق القرار بما يراعي خصوصية أوضاع الطلاب المصريين بالخارج ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الاثنين القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن جدول أعمالها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالشهادات الدولية ومواد الهوية الوطنية.