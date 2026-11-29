أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بعد ما اصطدمت السيارة بالدراجة من الخلف، ما أسفر عن إصابة قائدي الدراجة البخارية ومستقلها، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارة كان يقودها شخص في العقد الثاني من العمر، ويقيم بدائرة مركز العسيرات، ودراجة بخارية يقودها شخص في العقد الثاني من العمر، ويقيم بدائرة المركز ذاته.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع أثناء سير السيارة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالدراجة البخارية من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ، كما أصيب مستقل الدراجة، وهو في العقد الثاني من العمر ويقيم بذات الناحية، باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ.

وتم التعامل مع المصابين ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفاد أطراف الواقعة بمضمون ما أسفرت عنه الفحوصات الأولية، واتهموا قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.