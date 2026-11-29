هبط الريال الإيراني إلى نحو 3 ملايين ريال مقابل الدولار وسط تسارع التضخم والعقوبات، مقترباً من 3 ملايين ريال مقابل الدولار.

بلغ سعر الدولار نحو 2.990 مليون ريال، ارتفاعاً من 2.938 مليون ريال، الجمعة، فيما أظهرت بيانات موقع "الان تشاند" أن سعر الدولار بلغ 2.997 مليون ريال، بزيادة قدرها 1.77%.

وتواجه إيران واحدة من أسوأ موجات التضخم منذ عقود، مدفوعة بتداعيات الحرب التي اندلعت قبل 9 أشهر، وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في يوليو، وأعلنت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، تشكيل قوة "البوابة الحديدية"، بهدف تقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان قبل أيام، عقب فرض عقوبات جديدة تستهدف عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وتعطيل شبكاتها المصرفية السرية، إن "الاقتصاد الإيراني غارق، وقادته في حالة ذعر".