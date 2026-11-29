أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن التعامل مع حوادث الطرق يتطلب معرفة كافية بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها في الدقائق الأولى، محذرة من أن محاولة مساعدة المصابين دون معرفة قد تؤدي إلى وفاتهم بدلًا من إنقاذهم.

وقالت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة “القاهرة والناس” :"ابدأ الحلقة وأنا أشعر بألم شديد بسبب استمرار الأخبار المؤلمة الواردة من حادث الطريق الدائري، الحزن لا يقتصر على فقدان الضحايا الذين لم يكن لهم ذنب، وإنما يمتد إلى وجود أسباب كثيرة كان من الممكن تفاديها لمنع وقوع الحادث".



وأضافت أن أعداد حوادث الطرق والوفيات الناتجة عنها تتزايد، في ظل غياب التساؤل عما يجب فعله لتجنب تكرار هذه الحوادث، مؤكدة أن المسؤولية لا تقع على الحكومة والدولة وحدهما، وإنما يتحمل كل فرد جانبًا منها، موضحة أن البرنامج يناقش كيفية التصرف خلال الدقيقة الأولى من وقوع الحوادث، وما يجب على أطراف الحادث والشهود الموجودين في الموقع فعله لإنقاذ المصابين، ومتى ينبغي التدخل أو إفساح الطريق.

وأشارت إلى أن التعامل مع الحوادث يختلف بحسب طبيعتها، سواء تسببت في حريق، أو كانت السيارة المتضررة تحمل مواد خطرة أو مواد بناء أو حديدًا أو أغذية أو غازات، مؤكدة أن لكل نوع من هذه المواد إجراءات تعامل مختلفة، وأن عدم معرفتها يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأعربت كريمة عوض عن تعازيها لأسر ضحايا حادث الوراق، وعن تضامنها مع المصابين وأسرهم، ومع العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها وتحاول التعرف على الجثامين من خلال تحليل الحمض النووي DNA، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق أسبوعًا إلى عشرة أيام.

وأكدت أن مشهد احتراق الضحايا أليم ويتجاوز الكلمات، مشددة على أن الاحتراق حيًا من أبشع التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان، سواء فقد حياته أو نجا وظلت التجربة تطارده باعتبارها كابوسًا لا يفارقه، قائلة: " أنا عايزة اعترف اعتراف أنا بتعرض للإرهاب على الطريق بمشي على سرعة 90 كم / ساعة طول الطريق، والعربيات بتجري على سرعة 120 واللي يمشي يزعق مني في الشارع، وييجوا قبل الردار يهدي السرعة".