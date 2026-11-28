أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه لا يمكن تحديد ساعات محددة لتموين محطات الوقود على مستوى الجمهورية .

وقال مدحت يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحديد ساعات محددة لتموين محطات الوقود بالبنزين سوف يؤثر على الخدمة بشكل كبير ".

وتابع مدحت يوسف:" يتم التأكد من سلامة وصلاحية سيارات نقل المواد البترولية قبل شحنها بالمواد البترولية في كل مرة ويتم التأكد من خلوها من أي مادة أخرى تتواجد في تانك السيارة".

وأكمل مدحت يوسف:" يتم التعرف على خط سير كل سياراة نقل مواد بترولية قبل تحركها وبعد تحركها يتم مراقبة ومتابعة خط سير السيارة وفقا للمسار المحدد مسبقا وأي خروج عن المسار يتم معرفته في هيئة البترول ".