طالب الإعلامي عمرو أديب بضرورة توجيه التبرعات التي جُمعت عقب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تصل إلى مستحقيها، في ظل حجم الخسائر الإنسانية والمادية التي خلفتها الواقعة.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه عبر فضائية MBC MASR، إن التبرعات انهالت على الدولة عقب الحادث، مشددًا على أن الدولة مؤتمنة على هذه الأموال، وعليها ضمان وصولها إلى الضحايا والمصابين، وعدم توجيهها إلى أغراض أخرى.

وأضاف: «التبرعات انهالت على الدولة بعد حادث الوراق، الدولة أمينة على الفلوس، الفلوس تروح للناس، متقولش الفلوس هتعمل بيها شهادات استثمار!! أنت مالك؟!».

وشدد أديب على أهمية أن يكون الهدف الأساسي من التبرعات هو مساندة أسر الضحايا والمصابين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتعويض المتضررين عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء الحادث.