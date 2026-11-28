عاد الصدام الكروي بين الزمالك والإفريقي التونسي إلى الواجهة من جديد بعدما نجح الفريق الأبيض في تحقيق فوز ثمين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027 ليواصل الزمالك كتابة فصول جديدة في تاريخ مواجهاته أمام الفريق التونسي.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب الزمالك الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة الخامسة، بعدما تابع كرة رأسية من أحمد شريف تصدى لها حارس الإفريقي لتعود أمامه ويضعها في الشباك مانجا أصحاب الأرض هدف التقدم.

وحاول الفريق الأبيض تعزيز النتيجة خلال أحداث اللقاء فيما سعى الإفريقي للعودة وإدراك التعادل لكن دفاع الزمالك وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

تاريخ مواجهات الزمالك والإفريقي التونسي

وتحمل مواجهات الفريقين تاريخا طويلا من الندية والإثارة، حيث سبق أن التقيا في 6 مواجهات رسمية قبل لقاء اليوم، بواقع 3 انتصارات لكل فريق دون أي تعادل لتأتي مواجهة السبت وتمنح الزمالك انتصاره الرابع في تاريخ لقاءاتهما مقابل 3 انتصارات للفريق التونسي.

وبدأت المواجهات التاريخية بين الفريقين عام 1997 في دوري أبطال إفريقيا عندما فاز الإفريقي في لقاء الذهاب بهدفين دون رد قبل أن يرد الزمالك بالنتيجة نفسها في مباراة العودة بالقاهرة.

وتجدد اللقاء بينهما عام 2001 في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية ونجح الزمالك في الفوز بمباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم الإفريقي مواجهة العودة في تونس بنتيجة 3-1.

أما المواجهة الثالثة فجاءت عام 2011 في دوري أبطال إفريقيا وشهدت تفوق الإفريقي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 قبل أن يحقق الزمالك الفوز في لقاء العودة بالقاهرة بنتيجة 2-1، إلا أن المباراة لم تكتمل بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي شهدها استاد القاهرة.

وبعد غياب دام نحو 15 عاما عاد الفريقان للاصطدام من جديد ليحسم الزمالك المواجهة السابعة في تاريخهما لصالحه ويكسر التعادل في عدد الانتصارات مؤكدا قدرته على التعامل مع المواجهات الإفريقية الكبرى.

مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

ويمنح هذا الانتصار دفعة قوية للزمالك في بداية مشواره بدور المجموعات بعدما حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني ليبدأ الفارس الأبيض رحلته القارية بطموحات كبيرة نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.