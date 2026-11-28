أشاد الشيخ جابر البغدادي، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق يوسف الصواف، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، مثمنا جمال صوته وعذوبة تلاوته، كما وجه له مجموعة من النصائح الإيمانية التي تتعلق بالتواضع وطلب العلم والاستمرار في التعلم من القرآن الكريم.

تعامل مع القرآن الكريم

وقال الشيخ جابر البغدادي، تعليقاً على تلاوة يوسف الصواف: «صوتك جميل وتلاوة ندية»، قبل أن يوجه نصيحة له ولكل من يتعامل مع القرآن الكريم، قائلاً: «عايز أنصحك وأنصح نفسي وكل متأدب مع القرآن بأن يتخذ من الآية "وقل رب زدني علماً" نموذجاً للعمل».

وأوضح البغدادي أن القرآن الكريم لا تنتهي معانيه ولا يتوقف التعلم منه، مؤكداً أن الإنسان سيظل يتعلم ويتدبر آيات الله طوال حياته، قائلاً: «فالقرآن ليس له نهاية، وهنفضل نتعلم حتى نقابل ربنا».

وأضاف موجهاً حديثه للمتسابق: «وعايزك تحس بذاتك، والقرآن فوق كل مقام وخيال وعلم، وأكبر من كل قدرة لأنه كلام الله»، مشدداً على عظمة القرآن الكريم ومكانته التي تتجاوز حدود الإدراك البشري.

الثقة بنفسه وعدم التردد

ومن جانبه، أشاد القارئ الشيخ طه النعماني بموهبة المتسابق يوسف الصواف، مشجعاً إياه على الثقة بنفسه وعدم التردد، قائلاً: «موهبتك حلوة وجمد قلبك».