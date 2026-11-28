وجه الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية وتحفيزية إلى المتسابق حسن الأصمعي، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، متحدثاً عن أهمية المبادرة إلى فعل الخير وعدم الاستسلام للوساوس التي قد تعطل الإنسان عن تحقيق أهدافه.

الإنسان اللي ينوي على الخير

وقال مصطفى حسني، خلال تعليقه على قراءة المتسابق: «ربنا وعد بإعانة الإنسان اللي ينوي على الخير، فلا تفكر لأن الشيطان يحبطك، فخد الخطوة واعلم أن الإعانة من ملك الملوك».

وأوضح الداعية مصطفى حسني أن الإنسان عندما يعقد النية على فعل الخير، عليه ألا يستسلم للتردد أو المخاوف التي قد تدفعه إلى التراجع، مؤكداً أن الاستعانة بالله والثقة في قدرته تمنح الإنسان القوة للمضي قدماً في طريق الخير.

وأشار إلى أن من أبرز مداخل الشيطان محاولة إحباط الإنسان وصرفه عن الأعمال الصالحة من خلال إثارة الشكوك والمخاوف داخله، وهو ما يستدعي المبادرة وعدم تأجيل الخطوات الإيجابية.

تقديم رسائل إيمانية وتربوية

تأتي رسالة مصطفى حسني في إطار حرص لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» على تقديم رسائل إيمانية وتربوية إلى المتسابقين، بالتوازي مع تقييم أدائهم في تلاوة القرآن الكريم، بما يعزز المعاني الدينية والإنسانية التي يحملها البرنامج.