قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم شعب فلسطين، في مداخلة مع «القاهرة الإخبارية» من القاهرة، إن حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة تواصل عدوانها وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحصيلة الحالية تتجاوز 1720 شهيدًا وأكثر من 6200 مصاب.

وأضاف عبد العاطي أن الجهود المبذولة على مدار عام كامل أخفقت في تثبيت وقف إطلاق النار، وفي ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، إلى جانب تعثر نشر لجنة إدارة القطاع وقوة الاستقرار، في إطار تنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي المحموم يأتي قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رفع سقف المطالب أمام أي حكومة مقبلة، والتلويح بتهديد تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى تكريس واقع بقاء قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة، عبر تدمير ما تبقى من المؤسسات، واستهداف العناصر الأمنية والمدنية المختلفة لخلق فراغ وفوضى داخل القطاع، والتأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي شحيحة أصلًا ومدمرة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق فرض الوقائع على الأرض ورفض كل المسارات، بما فيها خطة السلام.