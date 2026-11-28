أشاد الشيخ جابر البغدادي، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق حسن الأصمعي، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، موجهاً له رسالة إيمانية تناولت أهمية العمل الصالح وحسن الظن بالله والمحافظة على حمد الله وشكره.

وقال الشيخ جابر البغدادي، مخاطباً المتسابق حسن الأصمعي: «مشرف أهل قنا»، معرباً عن تقديره له، قبل أن يوجه له مجموعة من النصائح المتعلقة بالإيمان والعمل الصالح.

سلوك الإنسان وأعماله الصالحة

وأوضح البغدادي أن كون الله سبحانه وتعالى غفوراً ورحيماً لا يعني أن يتخذ الإنسان ذلك مبرراً لارتكاب الذنوب، مؤكداً أن كمال الإيمان ينبغي أن ينعكس على سلوك الإنسان وأعماله الصالحة.

ثقة الإنسان في الله

وأضاف أن ثقة الإنسان في الله وحسن ظنه به يفتحان أمامه أبواب العمل الصالح، مشدداً على ضرورة ألا يغفل الإنسان عن حمد الله وشكره على نعمه في مختلف الظروف.

التأكيد على فضل الحمد

واختتم الشيخ جابر البغدادي رسالته بالتأكيد على فضل الحمد، قائلاً: «فلا ننسى الحمد لأنها تملأ الميزان»، في إشارة إلى عظيم أجر ذكر الله وحمده.