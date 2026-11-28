شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري تباينًا واضحًا اليوم السبت 28 نوفمبر 2026 بين أعلى سعر وأقل سعر لكل منتج، وفقًا لبيانات متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق، وتتراوح الأسعار بحسب نوع المنتج والعلامة التجارية ومكان التسليم.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد اليوم أعلى مستوى له عند 42300 جنيه، بينما بلغ أقل سعر 37500 جنيه، وجاء متوسط سعر الحديد عند 39563 جنيهًا للطن. ويبقى الحديد أعلى بنود البناء تكلفة.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

سعر الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم

تراوح سعر الأسمنت البورتلاندي العادي بين 3300 و4180 جنيه للطن، بمتوسط 3744 جنيهًا.

سعر الأسمنت البورتلاندي البوزلاني اليوم

سجل الأسمنت البورتلاندي البوزلاني أعلى سعر عند 4130 جنيهًا وأقل سعر عند 3500 جنيه، بمتوسط 3778 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت البورتلاندي المقاوم اليوم

بلغ سعر الأسمنت البورتلاندي المقاوم 4230 جنيهًا كحد أقصى و3610 جنيهات كحد أدنى، بمتوسط 3878 جنيهًا للطن، وهو الأعلى بين أنواع الأسمنت الرمادي.

سعر الأسمنت البوزلاني المقاوم اليوم

تراوح سعر الأسمنت البوزلاني المقاوم بين 3620 و4170 جنيهًا، بمتوسط 3871 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المخلوط اليوم

جاء الأسمنت المخلوط الأقل سعرًا بين الأنواع الرمادية، إذ تراوح بين 2680 و3500 جنيه للطن، بمتوسط 2993 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

سجل الأسمنت الأبيض أعلى سعر بين أنواع الأسمنت، إذ بلغ 6550 جنيهًا كحد أقصى و5450 جنيهًا كحد أدنى، بمتوسط 6192 جنيهًا للطن.

سعر الجبس اليوم

تراوح سعر الجبس اليوم بين 1600 و2300 جنيه، بمتوسط 2035 جنيهًا.

وتعكس الفروق بين الحد الأدنى والحد الأقصى، اختلاف الأسعار بين المصانع والموزعين وتجار التجزئة؛ لذلك يُنصح بمقارنة العروض والتأكد من السعر النهائي وتكلفة النقل قبل الشراء.