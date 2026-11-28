تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً بشأن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى فرص تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على عدد من المناطق.

تكليفات رئيس الجمهورية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمواصلة جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع درجة الاستعداد بالمحافظات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع التأكيد على استمرار المتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق المستمر مع مراكز السيطرة بالمحافظات، لمتابعة تطورات الحالة الجوية ورصد أي تداعيات محتملة على الطرق والمرافق والخدمات، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات.

شبورة مائية

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة

من د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن التوقعات تشير إلى فرص تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة اعتبارا من الساعة الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، بما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى البرودة إلى البرودة الشديدة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث تقارب 30%، على مناطق السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، وتمتد جنوبا إلى حلايب وشلاتين ورأس بناس على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشار التقرير إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على بعض المناطق.

ويتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، خاصة مناطق السلوم وصحراء مطروح.

استمرار التنسيق

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار التنسيق بين غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات والجهات المعنية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصة بالمناطق والطرق التي قد تتأثر بالشبورة المائية أو الأمطار أو نشاط الرياح، مع سرعة التعامل مع أي آثار قد تترتب على الحالة الجوية.

وطالبت الوزارة بالمواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المناسبة لمدى الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام الإضاءة المناسبة، وتجنب التوقف المفاجئ، والالتزام بتعليمات رجال المرور، كما تناشد المواطنين بالمناطق المتوقع سقوط الأمطار بها توخي الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات والجهات المعنية، لضمان سرعة تبادل المعلومات والاستجابة لأي مستجدات، والحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية على المواطنين والمرافق والخدمات.